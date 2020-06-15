عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة





قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر ستضطر إلي بحث خيارات سياسية اخري في حال إصرار دولة إثيوبيا عدم التوصل إلى حلول في أزمة سد النهضة.









وتابع "شكري" خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة لمجلس الاعمال المصري الكندي بعنوان "الدبلوماسية المصرية نجاحات مستمرة في مواجة ازمات متواصلة" بمقر الوزارة، أن مصر لن تفرط في اي حق من حقوقها المالية في ازمة سد النهضة، مشيرا إلى أنها ستبحث كافة الخيارات السياسية لمنع اثيوبيا من اتخاذ اجراءات أحادية في قضية سد النهضة، تؤدي الي حرمنها مم حقوقها المالية.



