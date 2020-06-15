المسماري: أردوغان يريد الوصول للهلال النفطي الليبي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:20 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد الوصول للهلال النفطي الليبي.

 

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن تركيا تريد السيطرة على النفط والغاز في ليبيا، مؤكدًا أن ماحدث في ترهونة واضح من انتهاكات الميليشيات.

 

وطالب المسماري، بضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الجرائم، مؤكدًا أن هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا تحت المظلة التركية.

 

وخلال مؤتمر صحفي، قال المسماري أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة، وأن الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج في طرابلس تسجل خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

 

وأضاف المسماري، أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إنقاذها بالمزيد من الدعم.

 

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن الميليشيات المدعومة من تركيا تسعى للهجوم على منطقة الهلال النفطي.

 

ويسعى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة طرابلس، من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي تمدها أنقرة بالميليشيات للمحاربة في صفوفها ضد القوات المسلحة.

 

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ليبيا النفط الليبي المسماري أردوغان

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