يوفنتوس يستغل كريستيانو رونالدو لخطف صفقة جديدة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:55 م
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي

يصارع نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في الحصول على خدمات صفقة من فالنسيا.

 

ذكرت صحيفة توتو سبورت أن يوفنتوس يواجه مأزق حقيقي في سباق التعاقد مع فيران توريس نجم فالنسيا، والذي ينتهي عقده مع الخفافيش في عام 2021.

 

وأضافت أن الخطر يتمثل في بوروسيا دورتموند الذي يسعى أيضًا لضم توريس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

ويشعر اليوفي بالقلق خاصة بعد نجاح دورتموند في التعاقد مع إيرلينج هالاند في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث أن المهاجم النرويجي كان من أهداف السيدة العجوز.

 

وتابعت الصحيفة أن سحر اللعب بجانب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، قد يلعب دورًا في إقناع توريس، لكن اللاعب قد يجد مكانًا مضمونًا في تشكيلة بوروسيا مقارنة باليوفي.

 

وأشارت إلى أنه في ألمانيا يصفون لاعب فالنسيا على أنه الوريث المحتمل لجادون سانشو نجم دورتموند.

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