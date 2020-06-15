توزيع 309 آلاف جنيه مساعدات مالية على ألف أسرة في الدقهلية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
شهدت محافظة الدقهلية، توزيع 309 آلاف جنيه من برنامج تكافل وكرامة، على مستفيدين جدد بالدقهلية خلال شهر مايو الماضي.

جاء ذلك فى إطار مشروع معالجة الهجرة غير النظامية "غير الشرعية" من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور أيمن محافظ الدقهلية، فى بيان صحفى، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سبل الرعاية للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة،وأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي. 

ووجه محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تميز الدقهلية وتؤكد دائما على عراقتها بأهلها. 

ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع المبلغ المشار إليه بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
وعلي صعيد آخر وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد مشروع بتكلفة اجمالية قدرها 26 مليون جنيه يستهدف المعالجة الجذرية لاسباب الهجرة غير الشرعية ببعض مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرعاية الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى الجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أوضح محافظ الدقهلية، ان المشاريع تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية فى مجال الطرق ومجال صيانة المدارس، مشيرا ان المشروع يستهدف تنفيذ الرصف بطول 6 كيلو طرق ترابية بتكلفة تصل الى 12.5 مليون جنيه، وتنفيذ الصيانة ل 8مدارس بتكلفة تصل 13.5 مليون جنيه وذلك ب 6 مراكز ومدن تشمل مراكز ومدن السنبلاوين وطلخا ونبروه وشربين وبلقاس والمنصورة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن تنفيذ تلك المشروعات يتيح العديد من فرص العمل الجادة لأبناء هذه المراكز فى نطاقهم من خلال المقاولين الذين سيقومون بتنفيذ هذه الاعمال مما يحد بشكل كبير من الهجرة غير النظامية "غير الشرعية ".

وقد حضر توقيع عقد المشروع المحاسب أيمن موسى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية، والمهندس عبد الحميد الصرى مدير مديرية الطرق بالدقهلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تكافل وكرامة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

لهذا السبب.. ملكة جمال شهيرة تخضع لعملية بتر ساق (صور)

منذ ساعة

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و 6 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يقترب من مدافع ميلان

منذ 35 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض بيراميدز لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الخطيب يُمثل الأهلي في اجتماع رؤساء الأندية مع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدقهلية لدعم الشباب

لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. تخصيص 70 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب بـ3 مراكز بالمنيا

محافظ كفرالشيخ: 20 مليون جنيه لدعم الخدمات والمشروعات كثيفة العمالة من جهاز تنمية المشروعات

"سلطان" جهاز تنمية المشروعات وفر 2.4 مليار جنيهًا لتشغيل الشباب بالفيوم

"سلطان" يكشف تفاصيل مبادرة "مراكب النجاة" في ٣ قرى بالفيوم بتكلفة ٣٤ مليون جنيه لبدء مشروعات صغيرة للشباب

التفاصيل الكاملة لمشاركة محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة في ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

11:25 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال