توزيع 309 آلاف جنيه مساعدات مالية على ألف أسرة في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، توزيع 309 آلاف جنيه من برنامج تكافل وكرامة، على مستفيدين جدد بالدقهلية خلال شهر مايو الماضي.





جاء ذلك فى إطار مشروع معالجة الهجرة غير النظامية "غير الشرعية" من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأكد الدكتور أيمن محافظ الدقهلية، فى بيان صحفى، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سبل الرعاية للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة،وأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.





ووجه محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تميز الدقهلية وتؤكد دائما على عراقتها بأهلها.





ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع المبلغ المشار إليه بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

وعلي صعيد آخر وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد مشروع بتكلفة اجمالية قدرها 26 مليون جنيه يستهدف المعالجة الجذرية لاسباب الهجرة غير الشرعية ببعض مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرعاية الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى الجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وقد أوضح محافظ الدقهلية، ان المشاريع تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية فى مجال الطرق ومجال صيانة المدارس، مشيرا ان المشروع يستهدف تنفيذ الرصف بطول 6 كيلو طرق ترابية بتكلفة تصل الى 12.5 مليون جنيه، وتنفيذ الصيانة ل 8مدارس بتكلفة تصل 13.5 مليون جنيه وذلك ب 6 مراكز ومدن تشمل مراكز ومدن السنبلاوين وطلخا ونبروه وشربين وبلقاس والمنصورة.





وأضاف محافظ الدقهلية، أن تنفيذ تلك المشروعات يتيح العديد من فرص العمل الجادة لأبناء هذه المراكز فى نطاقهم من خلال المقاولين الذين سيقومون بتنفيذ هذه الاعمال مما يحد بشكل كبير من الهجرة غير النظامية "غير الشرعية ".



