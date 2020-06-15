المالية: الدولة تتحمل 40 مليون جنيه لتقديم موعد صرف الرواتب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية، إنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة اعتبارا من اليوم، موضحا أن الوزارة قامت بتقديم موعد صرف المرتبات على مدار الثلاث شهور الماضية بسبب أزمة كورونا.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن تقدم موعد صرف الرواتب يقابلة تكلفة إضافية لخروج مبالغ من الموازنة العامة قبل موعدها، منوها بأن تكلفة تقديم موعد الصرف يوم واحد تبلغ 6 مليون جنيه، أي أن الدولة تتحمل 40 مليون جنيه نتيجة تقديم مواعيد صرف الرواتب.

وأوضح أنه يتم صرف الرواتب على مدار 4 أيام، بمعدل الصرف لنحو 25% من حجم العاملين يوميا.

وتبدأ وزارة المالية اليوم الإثنين ولمدة 4 أيام في صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد تقديم مواعيد صرف المرتبات بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2019-2020.

وقالت وزارة المالية في بيان سابق، إنه تم تقسيم عملية الصرف للوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة اليوم، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات غدا، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة بعد غد، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.

وتهدف الوزارة من تقسيم بدء صرف المرتبات على 4 أيام إلى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات صرف المرتبات بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مودريتش يوجه رسالة مثيرة لمبابي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أزمة في الوداد ترجح كفة الأهلي قبل مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 21 ساعة

مدافع برشلونة يهدد بسبب ميسي

منذ ساعتين

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ يوم

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 11 ساعة

السبب وراء راموس تبديل في مباراة إيبار

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بشرى سارة للمواطنين بشأن رواتب شهر أبريل

"المالية" تعلن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل

"المالية" تعلن تفاصيل تعديل مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

وزارة المالية تعلن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات مايو

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال