المالية: الدولة تتحمل 40 مليون جنيه لتقديم موعد صرف الرواتب

قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية، إنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة اعتبارا من اليوم، موضحا أن الوزارة قامت بتقديم موعد صرف المرتبات على مدار الثلاث شهور الماضية بسبب أزمة كورونا.





وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن تقدم موعد صرف الرواتب يقابلة تكلفة إضافية لخروج مبالغ من الموازنة العامة قبل موعدها، منوها بأن تكلفة تقديم موعد الصرف يوم واحد تبلغ 6 مليون جنيه، أي أن الدولة تتحمل 40 مليون جنيه نتيجة تقديم مواعيد صرف الرواتب.





وأوضح أنه يتم صرف الرواتب على مدار 4 أيام، بمعدل الصرف لنحو 25% من حجم العاملين يوميا.





وتبدأ وزارة المالية اليوم الإثنين ولمدة 4 أيام في صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد تقديم مواعيد صرف المرتبات بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2019-2020.





وقالت وزارة المالية في بيان سابق، إنه تم تقسيم عملية الصرف للوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.





وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة اليوم، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات غدا، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة بعد غد، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.





وتهدف الوزارة من تقسيم بدء صرف المرتبات على 4 أيام إلى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.



