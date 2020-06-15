اعتماد أول مسابقة لاختيار أفضل برنامج تعليمي خاص بجامعة حلوان

اعتمدت جامعة حلوان، نتيجة أول مسابقة جامعة حكومية في مصر؛ لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا عن العام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.









وأعلن الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن، ترأس لجنة المسابقة الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق وعضوية كل من الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر اللجنة العليا للبرامج الجديدة الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الأستاذة الدكتورة هناء الحسيني وأمين عام الجامعة تحت إشراف عضو من عضو هيئة الرقابة الإدارية.





ووضعت اللجنة مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة التعليمية ومردود البرنامج على سوق العمل وانعكاساته على الكلية والجامعة والجانب الاقتصادي للبرنامج.





وأعلن الأستاذ الدكتور ماجد نجم عن فوز برنامج الأسواق المالية والبورصات FMI بكلية التجارة بالمركز الأول كأحسن برنامج تعليمي جديد على مستوى الجامعة في مرحلة البكالوريوس، وكذلك فوز برنامج ماجستير الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالمركز الأول كأحسن برنامج على مستوى الجامعة في مرحلة الدراسات العليا.





وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى إلى تشجيع التنافس العلمى وتطوير أداء البرامج الجديدة بالجامعة والتي وصل عددها إلى ٦٩ برنامج.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.





وقال مستشار إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".



