شقيقة احمد زكي عن رأيها في اختيار "محمد رمضان" لتجسيد شخصية الإمبراطور: "هو الأنسب ولكن"

كشفت السيدة إيمان عطية، شقيقة الفنان الراحل احمد زكي، عن رأيها في اختيار الفنان محمد رمضان لتجسيد قصة حياة الإمبراطور، مؤكدة إنها لا تمانع على الإطلاق و هو الأنسب لتجسيد الشخصية من بين هؤلاء نجوم هذا الجيل، وذلك نظرًا لموهبته والشبه الكبير بينه وبين الراحل احمد زكي.

وأشارت شقيقة احمد زكي إلى أنها التقت برمضان في عزاء هيثم أحمد زكي منذ عدة أشهر، ولمست فيه الشخصية الودودة المحترمة.





وأكدت شقيقة احمد زكي أنه حتى الآن لم يتواصل معها محمد رمضان أو أي جهة إنتاجية للحديث عن العمل، مؤكدة أن موافقتهم على العمل مرهون بما سيُقدم في السيناريو.





وأوضحت شقيقة احمد زكي إن والدة الفنان الراحل تركت تسجيلات صوتية تحكي فيها عن حياته وطفولته بشكل خاص، والتي طالتها الكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة.





جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن اليوم الأحد الماضي عن تقديمه لمسلسل "الإمبراطور" الذي يُجسد قصة حياة الفنان الكبير احمد زكي والذي سيُعرض في رمضان 2021، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي)، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح، يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".