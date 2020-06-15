استرداد 1120 قطعة أثرية.. 6 سنوات من الإنجازات في عهد السيسي

شهدت الستة أعوام الماضية تركيزًا من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قطاع الآثار المصرية بمختلف عصورها، حيث تعددت المشروعات والاكتشافات الأثرية وكذلك استعادة آثارنا من الخارج، وهو ما يؤسس لبنية سياحية قوية تنمي المقصد السياحي المصري وتجعله في مقدمه المقاصد المرشحة للزيارة، وعبر التقرير التالي نرصد استعادة 1120 قطعة أثرية هامة.





2014.. استعادة 67 قطعة أثرية من الخارج





ومن أبرز ما شهده قطاع السياحة والآثار في عام 2014، هو نجاح مصر وبتنسيق بين وزارتي السياحة والأثار والخارجية، وجهات أخري في استعادة 3 قطع أثرية من ألمانيا بناء على حكم المحكمة العليا "فريبورج"،





واستعادة 27 قطعة أثرية من ألمانيا أيضا عاد بها الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار الأسبق وكان حينها ملحقًا ثقافيًا لمصر في ألمانيا.





واستعادة 8 قطع أثرية من الدنمارك كانت مسروقة من منبر جامع جانم البهلوان في الجمالية عام 2008،





واستعادة 14 عينة أثرية تم استردادها من ألمانيا والمعروفة باسم عينات هرم خوفو، واستعادة 15 قطعة أثرية من انجلترا.





2015 .. استعادة 414 قطعة أثرية





واستطاعت مصر في عام 2015 استعادة 122 قطعة أثرية من أمريكا عبارة عن ثلاث توابيت لسيدة تدعي "شسب ام تاي اس حر " وتابوت لرجل من العصر اليوناني الروماني و99 عملة و5 تماثيل حجرية و3 نماذج لقوارب.





واسترداد 19 تمثال أوشابتي تم تسليمها من سيدة من ولاية أوريجون.





واسترداد 240 قطعة أثرية من فرنسا كانت قد تسلمتها السفارة المصرية بباريس علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا في نوفمبر من نفس العام.





واسترداد 32 قطعة أثرية من سويسرا بعد أن نجحت وزارة الآثار في إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة.





واسترداد هيكل بشري مصري يعود إلي أكثر من 35 ألف عام.





2016.. استرداد 3 قطع أثرية





استرداد مجموعة حشوات خشبية قبل بيعها في صالة مزادات بونهامز في لندن، والتي كان قد تم سرقتها من قبة الخلفاء العباسيين في جبانة السيدة نفيسة.





استرداد غطاءين لتابوتين فرعونيين من إسرائيل على شكل آدمي من الخشب والكارتوناج الملون وعليهما عدد من النقوش والزخارف الملونة، وتم ضبطهما في صالة مزادات بالقدس عام 2012.









2017.. استرداد 586 قطعة أثرية





بلغ إجمالي ما استردته مصر من قطع أثرية من الخارج في الفترة من يناير لنوفمبر لهذ العام 586 قطعة أثرية كان أبرزها 440 قطعة أثرية قام بردها سمو الشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بعد ضبطها بالإمارات العربية المتحدة والتحفظ عليها.





2018.. استرداد قطعتين هامتين





استطاعت مصر استرداد قطعة أثرية نادرة عبارة عن تابوت من الخشب مذهب لكاهن يدعى "نجم عنخ"، كان بحوزة متحف المتروبوليتان، والذي قام بشرائه من أحد تجار الآثار، واستطاعت مصر إثبات خروجه منها بشكل غير قانوني، حيث اتضح ان تصريح التصدير الخاص به كان مزيفًا.





كما استعادت مصر الجزء الرابع والمتمم للوحة سشن نفرتوم والذي كانت قد عثرت عليها بعثة جامعة روما أثناء أعمال الحفائر بمقبرة ششنق رقم TT27 في جبانة العساسيف بالبر الغربي في الأقصر مكسورة إلى أربعة أجزاء، وقد تم اكتشاف هذا الجزء موجود بمتحف جامعة Macquarie بسيدني – استراليا، وقامت الجامعة بإعادته لوزارة الآثار فور علمها بخروجه من مصر بشكل غير شرعي.





2019.. استرداد 119 قطعة أثرية





استطاعت مصر استرداد 118 قطعة أثرية كانت مهربة في حاوية دبلوماسية وتسلمتها مصر وتم عرضها في المتحف المصري بالتحرير.





استرداد قطعة أثرية منحوته من الحجر عليها خرطوش الملك أمنحتب الأول، كانت معروضة في المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، وكان قد تم سرقتها وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.



