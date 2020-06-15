الصفاقسي التونسي يعلن اقتراب حمزة المثلوثي من الانتقال للزمالك

وضّح معز المستيري، رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، حقيقة اقتراب لاعب الفريق حمزة المثلوثي من الانضمام لنادي الزمالك بدايةً من الموسم المقبل.

وقال المستيري في تصريحات إذاعية عبر برنامج "سبورت بلس" التونسي، إن نادي الصفاقسي التونسي حاول إبرام مفاوضات مع المثلوثي لتجديد تعاقده المقرر انتهائه بنهاية الموسم الجاري، مضيفًا : "اتفاقنا مع حمزة المثلوثي مرهون بمصير الدوري المصري، حيث إن الزمالك يصر على التعاقد مع اللاعب وقدم له عرضًا مغريًا".





وواصل رئيس القطاع بالصفاقسي: "بنسبة كبيرة تم حسم صفقة انتقال حمزة المثلوثي للزمالك ما يعني نهاية علاقة اللاعب بفريقه بعد مضي قرابة الخمسة سنوات".





وكان حمزة المثلوثي قد انضم إلى صفوف نادي الصفاقسي الرياضي التونسي قادمًا من النادي الرياضي البنزرتي موسم 2015/2016.



