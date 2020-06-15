"دمر حياتي" أغنية جديدة تجمع بين خالد سليم ووليد الغزالي

Advertisements

يقوم الفنان خالد سليم حاليًا بتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "دمر حياتي"، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



وفي سياق آخر، طرح خالد سليم مؤخرًا أغنية "اللي فات مات" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به عبر موقع "اليوتيوب".



يُشار أن أغنية "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، والكليب من إخراج ريشة سركيس.







والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، وهو بطولة درة،إسلام جمال،نيقولا معوض،حازم سمير ، جمال عبد الناصر،ديانا هشام،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي،مها نصار، أشرف زكي،وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.