دورتموند يسعى للإبقاء على أشرف حكيمي بعد انتهاء إعارته









يسعي نادي بوروسيا دورتموند الألماني الإبقاء على اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي المعار للفريق من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني حيث أكد سباستيان كيل المدير التنفيذي للنادي الألماني رغبة إدارة الفريق في الاحتفاظ بالنجم المغربي في الموسم المقبل.





وقال كيل في تصريحات صحفية اليوم:"مستعد لفعل أي شيء لإبقاء حكيمي مع الفريق الوضع التعاقدي مع ريال مدريد واضح للغاية، في إسبانيا عادوا إلى اللعب منذ أيام قليلة، يجب أن نكون صبورين".





وأضاف المدير التنفيذي للنادي الألماني:"إذا كانت هناك احتمالات سنحاول فعل كل شيء، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وتألق مع الفريق بقوة ويمكننا أن نقدم له ضمانًا حتى يتمكن من التطور أكثر في صفوف بوروسيا دورتموند".



