تعليق ناري للشاعر جمال بخيت على أزمة صورة بنات شريف منير

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

أثارت قضية التنمر التي تعرض لها شريف منير، على صورة ابنتيه والتي تسببت في ازعاجه بشكل غير طبيي مما دعاه إلى التقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت لأخذ حق بناته. 

وأصبحت قضيته قضية رأي عام حيث انقسمت آراء جمهوره ببن مؤيد ومعارض ودعمه عدد من الفنانين ولم يقف بجانبه عدد من المتابعين منعطفين مع الشباب.

وعبر الشاعر جمال بخيت خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN"  عن استيائه مما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعب قائلا: "السوشيال ميديا بقا فيه كم من القاذورات اللي بتبوظ المجتمع شريف منير مش لوحده وتضامني مش مع شريف بس أنا مع كل الناس اعتقد ان ده مقصود وفي جهات قصدها تنشر ده في المجتمع وهذا كلام غائب عن الحقيقة".

وأضاف قائلا " المصريين يتميزو بالوضاعة وحسن الخلق والتعامل الطيب واللغة المحترمة بقينا شعب تاني وكلنا بنشكو لهذا الانحطاط مش معقول هنفضل لحد امتا كدة ولازم يبقا في إجراء" وحكى عن مواقف من التنمر التي أدت إلى انتحار الأشخاص. 

وكان الشاعر جميل بخيت قد عبر عن رأيه في قضية شريف منير قائلا: "هو دا الحل القانون يحكم على الألفاظ الحقيرة اللي أصبحنا كلنا في غير مأمن منها مهما كنت موضوعياومهذبا في أسلوبك تجد من يشتمك بأحط الألفاظ سابقا كنت اكتفي بالبلوك ولكن اقسم بالله لن أتهاون في حقي".

وتضامن عدد من نجوم الفن شريف منير من خلال التعليقات اللطيفة على صورة بناته داليا البحيري قائلة "بسم الله ماشاء الله حبايبي ملايكة وقمرات ربنا يحميكوويبارك فيكو ولا يهمكو من أي مرضى بيكتبو إي انت أب عظيم وراجل بمعنى الكلمة كلنا في ضهرك يا شريف" والفنانة كندة علوش قائلة "قمرات ماشاء الله" والفنانة مايان السيد قائلة "ربنا يخليهوملك" وأيضا ياسمين عبد العزيز وإنجي المقدم.

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