مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية: إنهم تواصلوا بالفعل مع شركة أسترازينكا للحصول على اللقاح الجديد.





وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"،: "تقدمنا للتجمع العالمي للقاحات للحصول على حصة من علاج كورونا".





وأوضح أن لقاح شركة أسترازينيكا سينتج ويوزع بدون أرباح، وأن القصة ليست تجارية وإنما إنسانية لدعم الإنسانية والقضاء على فيروس كورونا.





وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إلى أنهم يتواصلون مع الشركة المنتجة لعلاج "ريمديسيفير"، مضيفًا أنهم لديهم كميات من علاج "ريمديسيفير" وسيبدأون في تجربته.





وأردف أن علاج "ريمديسيفير" يستخدم في المستشفيات فقط، لافتًا إلى أن تنسيق الجهود في المحافظات سيحل أزمة التزاحم على المستشفيات، منوهًا بأن البلازما لها طريقة علمية في الاستخدام.



