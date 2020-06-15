وزير الطيران يكشف عن حكم خسائر القطاع من أزمة كورونا

قال محمد منار، وزير الطيران المدني: إن منظمة الطيران العالمية أٌقرت بأنه لا يوجد مشكلة في استكمال أعداد الطيارة بالكامل، لكن بشرط ارتداء الجميع الكمامة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الوزارة استغلت وقف حركة الطيران بسبب أزمة كورونا في القيام بأعمال الصيانة ورفع البنية التحتية وتنفيذ الكثير من الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات التي سيتم تنظيمها أمر لا يمكن توقعه، وسيتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب.





وأشار إلى أن أي قادم من البلاد المنتشر فيها فيروس كورونا، لابد أن يتوفر معه شهادة pcr صالحة لمدة 24 ساعة، مشيرًا إلى أن عودة حركة الطيران سيبدأ في أول شعر يوليو المقبل.





ولفت إلى أن خسائر مصر للطيران بسبب أزمة كورونا وصل لـ3 مليار جنيه، والطيران الخاص خسر بشكل كبير، ولكنه متفائل بشان عودة حركة الطيران خلال المرحلة المقبلة.



