رسالة شديدة اللهجة من وزير السياحة لأصحاب الفنادق (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم تحريك السياحة الداخلية، موضحًا أن التباعد، التطهير، التعقيم، وعدم إقامة أنشطة جماعية، أهم الإجراءات الاحترازية للفنادق لمكافحة فيروس كورونا.





وتابع: "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "لن نسمح لأي فندق بمخالفة الإجراءات الاحترازية"، معلقًا: "إللي مش هيقدر ميفتحش، وإللي مش هيتعامل مع المصريين ميتعاملش مع الأجانب".





وأشار إلى أن بعض الفنادق ترفض بدء النشاط انتظارًا للسياحة الأجنبية، معلقًا: "المصريين مش أقل من الأجانب".



