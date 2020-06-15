أستاذة بجامعة براون: 7 تجارب مبشرة للوصول للقاح ضد كورونا (فيديو)
الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:32 ص
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور صلاح الدين الحماصي، أستاذ مساعد بجامعة براون، آخر تطورات الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن انخفاض الإصابات والوفيات في أمريكا ظهر بعد بدء ارتداء الكمامات بشهر ونصف وتم إجراء تعديلات على بروتوكول العلاج في أمريكا 16 مرة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 7 تجارب مبشرة للوصول للقاح ضد كورونا.
وأشار الحمامصي، إلى أن المستشفى التي يعمل بها شهدت انخفاض الحالات من 100 مريض يوميًا، إلى 4 حالات مرضى كورونا في اليوم الواحد، موضحًا أن ذلك يرجع إلى ارتداء الكمامات واستخدام الكحول والمياه والصابون، وكل هذه الإجراءات كان لها فاعلية كبيرة.
وذكر أن بروتوكول العلاج في المستشفى التي يعمل بها تم مراجعته 16 مرة، وآخرها استخدام البلازما.
1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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