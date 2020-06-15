أستاذة بجامعة براون: 7 تجارب مبشرة للوصول للقاح ضد كورونا (فيديو)

كشف الدكتور صلاح الدين الحماصي، أستاذ مساعد بجامعة براون، آخر تطورات الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن انخفاض الإصابات والوفيات في أمريكا ظهر بعد بدء ارتداء الكمامات بشهر ونصف وتم إجراء تعديلات على بروتوكول العلاج في أمريكا 16 مرة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 7 تجارب مبشرة للوصول للقاح ضد كورونا.





وأشار الحمامصي، إلى أن المستشفى التي يعمل بها شهدت انخفاض الحالات من 100 مريض يوميًا، إلى 4 حالات مرضى كورونا في اليوم الواحد، موضحًا أن ذلك يرجع إلى ارتداء الكمامات واستخدام الكحول والمياه والصابون، وكل هذه الإجراءات كان لها فاعلية كبيرة.





وذكر أن بروتوكول العلاج في المستشفى التي يعمل بها تم مراجعته 16 مرة، وآخرها استخدام البلازما.



