عودة التقلبات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الإثنين نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الإثنين ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر. 

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تقلبات جوية، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة يوم الأحد، ثم ترتفع مجددًا من غد الاثنين.

وأكدت الهيئة في بيان، أن طقس الاثنين مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت، أن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد سوف يشهد طقس حار، بينما جنوب الصعيد سوف يشهد طقس شديد الحرارة.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية الاثنين، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، والوجه البحري العظمى 33 والصغرى 21 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجات، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وجنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.
عودة التقلبات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم
عودة التقلبات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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