بشرى سارة.. طبيب يوجه رسالة لـ أصحاب الأمراض المزمنة (فيديو)
الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:44 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، إن دواء "الريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا يفضل أن يستخدم منذ بداية ظهور الأعراض حتى يعطي النتجة المرجوة، حيث إنه يلعب دورا في تخفيف الأعراض الثانوية للفيروس كالتهابات الرئة.
وأشار "مطر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المرضى المعزولين في منازلهم ا يعطوهم وصفة طبية، ويوجهونهم فقط لتخفيض الحرارة فور ارتفاعها، بمخفضات حرارة وليس مضادات حيوية.
وأضاف استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، أنهم يستخدمون بروفين لتخفيض الحرارة، كاشفا أنه ليس شرطا أن أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان عندما يصابوا بالكورونا يتوفوا، مشددا على ضرورة أن يبدأوا العلاج مبكرا، ونسبة كبيرة منهم يتم شفاؤهم.
1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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