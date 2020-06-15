بشرى سارة.. طبيب يوجه رسالة لـ أصحاب الأمراض المزمنة (فيديو)

قال الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، إن دواء "الريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا يفضل أن يستخدم منذ بداية ظهور الأعراض حتى يعطي النتجة المرجوة، حيث إنه يلعب دورا في تخفيف الأعراض الثانوية للفيروس كالتهابات الرئة.





وأشار "مطر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المرضى المعزولين في منازلهم ا يعطوهم وصفة طبية، ويوجهونهم فقط لتخفيض الحرارة فور ارتفاعها، بمخفضات حرارة وليس مضادات حيوية.





وأضاف استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، أنهم يستخدمون بروفين لتخفيض الحرارة، كاشفا أنه ليس شرطا أن أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان عندما يصابوا بالكورونا يتوفوا، مشددا على ضرورة أن يبدأوا العلاج مبكرا، ونسبة كبيرة منهم يتم شفاؤهم.



