وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، تفاصيل أزمة سد النهضة، بعد التطورات التي حدثت بها خلال الأيام الماضية، قائلًا إن المغالطات التي تضمنته المذكرة التي مررها إلى الكونجرس القس جيسي جاكسون الناشط الحقوقي الأمريكي، بشأن قضية سد النهضة والتي شكك من خلالها في المفاوضات التي تمت، هي التي دفعته للرد عليها من خلال موقع السفارة المصرية بواشنطن في محاولة منه لمواجهتها،

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه ركز على الرد على بعض الأمور، مثل التفرقة العنصرية، حيث قال جيسي جاكسون إن التفرقة العنصرية دخلت في المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، وأكدنا خلال ردنا على أن ذلك ليس صحيحا، مؤكدًا أن مصر لا تضع في الاعتبار الفرق بين الأبيض والأسود، وأنها تعامل الكل معاملة واحدة.

وتابع: "أيضا من النقاط التي تم الرد عليها، إنه يقول بإن مصر تأخذ مياه النيل كلها، وإن إثيوبيا لا تأخذ شيئًا، وكان ردنا قويا على هذه النقطة بالأرقام، حيث إنه تبنى موقفا سياسيا غير علميا وأوضحنا له بالأرقام الحقيقة".

وأوضح أبو زيد، أن "بحيرة السد العالي تخزن حوالي 164 مليار متر مكعب، وهذه الكمية تقل حينما تقل الفيضانات في إثيوبيا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، والاحتياطي لدينا من المياه لا أستطيع أن أجزم بأنه سيكفي مصر 3 أو 4 أو 5 سنين، ولكن مخزون بحيرة السد العالي موجود كاحتياطي في الأوقات التي لا تكون بها مياه".

واستكمل: "من أهم الآثار الجانبية الخطيرة لسد النهضة أنه في حالة وجود جفاف ممتد لعدة سنوات فإن مياه السد العالي لن تكفي لتواجه هذه السنوات الطويلة".

وتابع: "مطمئن تماما أن ملف سد النهضة في أيد أمينة، فنيا وسياسيا، ومطمئن إنه إن شاء الله سنصل لاتفاق مرضى لنا من ناحية توفير القدر الكافي لسد احتياجاتنا من المياه، مفيش شك إننا مش عارفين المفاوضات هتوصل لفين، خاصةً وأن المعلومات المتوفرة ليست مبشرة، ولكننا نأمل في ظل الأيدي الأمينة أن نصل إلى اتفاق يسد احتياجات مصر على مر السنين المختلفة، وإن شاء الله سنصل لذلك، ومن الوارد أن تفشل المباحثات، ولكن هناك خطوات ستُتبع حال ذلك موجودة في اتفاق المبادئ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة محمود ابو زيد سد النهضة بوابة الفجر الفجر اثيوبيا

أخبار تهمك

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 7 ساعات

لهذا السبب.. وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة حمدي فتحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. داليا البحيري تكشف إصابة زوجها بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

12:23 ص

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال