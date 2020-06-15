وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

كشف الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، تفاصيل أزمة سد النهضة، بعد التطورات التي حدثت بها خلال الأيام الماضية، قائلًا إن المغالطات التي تضمنته المذكرة التي مررها إلى الكونجرس القس جيسي جاكسون الناشط الحقوقي الأمريكي، بشأن قضية سد النهضة والتي شكك من خلالها في المفاوضات التي تمت، هي التي دفعته للرد عليها من خلال موقع السفارة المصرية بواشنطن في محاولة منه لمواجهتها،





وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه ركز على الرد على بعض الأمور، مثل التفرقة العنصرية، حيث قال جيسي جاكسون إن التفرقة العنصرية دخلت في المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، وأكدنا خلال ردنا على أن ذلك ليس صحيحا، مؤكدًا أن مصر لا تضع في الاعتبار الفرق بين الأبيض والأسود، وأنها تعامل الكل معاملة واحدة.





وتابع: "أيضا من النقاط التي تم الرد عليها، إنه يقول بإن مصر تأخذ مياه النيل كلها، وإن إثيوبيا لا تأخذ شيئًا، وكان ردنا قويا على هذه النقطة بالأرقام، حيث إنه تبنى موقفا سياسيا غير علميا وأوضحنا له بالأرقام الحقيقة".





وأوضح أبو زيد، أن "بحيرة السد العالي تخزن حوالي 164 مليار متر مكعب، وهذه الكمية تقل حينما تقل الفيضانات في إثيوبيا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، والاحتياطي لدينا من المياه لا أستطيع أن أجزم بأنه سيكفي مصر 3 أو 4 أو 5 سنين، ولكن مخزون بحيرة السد العالي موجود كاحتياطي في الأوقات التي لا تكون بها مياه".





واستكمل: "من أهم الآثار الجانبية الخطيرة لسد النهضة أنه في حالة وجود جفاف ممتد لعدة سنوات فإن مياه السد العالي لن تكفي لتواجه هذه السنوات الطويلة".





وتابع: "مطمئن تماما أن ملف سد النهضة في أيد أمينة، فنيا وسياسيا، ومطمئن إنه إن شاء الله سنصل لاتفاق مرضى لنا من ناحية توفير القدر الكافي لسد احتياجاتنا من المياه، مفيش شك إننا مش عارفين المفاوضات هتوصل لفين، خاصةً وأن المعلومات المتوفرة ليست مبشرة، ولكننا نأمل في ظل الأيدي الأمينة أن نصل إلى اتفاق يسد احتياجات مصر على مر السنين المختلفة، وإن شاء الله سنصل لذلك، ومن الوارد أن تفشل المباحثات، ولكن هناك خطوات ستُتبع حال ذلك موجودة في اتفاق المبادئ".