برلمانية: "معملتش المسحة علشان الأطباء أكدوا لي أنها اعراض كورونا"

قالت إنجي مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها فور ظهور أعراض الأنفلونزا عليها وبعد استشارة الأطباء الذين أكدوا لها أن الأعراض التي تتحدث عنها هي أعراض فيروس كورونا المستجد، شرعت في تناول بروتوكول وزارة الصحة دون أن تقوم بعمل مسحة.





وأوضحت النائبة البرلمانية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شعرت بأن دور "البرد"، لم يكن عاديًا، وحتى لا تستغرق وقتًا في انتظار نتيجة المسحة، تناولت الدواء المنصوص عليه من وزارة الصحة بعد استشارة الأطباء، وتابعت:"منذ يوم الخميس إلى الآن وأنا أمر بمراحل مختلفة في التعامل مع فيروس كورونا".





واستطردت النائبة: "معملتش المسحة علشان الأطباء أكدوا لي أنها أعراض كورونا"، مشيدة بسرعة استجابة الخط الساخن لمصابي كورونا وتقديمهم النصح والأرشاد الطبي بشكل سريع جدًا.



