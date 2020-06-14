مفاجأة.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

اقترب مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، من حسم صفقة حمزة المثلوثي نجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان مسؤولي القلعة البيضاء يسعون بقوة خلال الفتروة الماضية للحصول على توقيع حمزة المثلوثي بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.





وأكد معز المستيري رئيس قطاع الكرة بنادي الصفاقسي أن الزمالك حسم بالفعل صفقة حمزة المثلوثي بشكل نهائي.





وقال معز المستيري في تصريحات عبر إذاعة "IFM" التونسية أن نادي الصفاقسي اتفق مع حمزة المثلوثي على الانضمام إلى صفوف الزمالك عقب انتهاء الموسم الجاري مباشرة مشيرًا إلى أن الأبيض أغلق الصفقة بشكل رسمي.





يذكر أن عقد حمزة المثلوثي مع نادي الصفاقسي ينتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي أخر مجانا في الانتقالات الصيفية.



