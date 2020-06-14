مدير حميات الأقصر: فرح شقيقي كان به تباعد اجتماعي "وفرحنا شوية ومشينا"

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور محمد الرملى، مدير مستشفى حميات الأقصر، مشاركته فى حفل زفاف شقيقه، الذي شهد تجمعًا كبيرًا، قائلًا:"الفرح لم يتجاوز إلا دقائق، والمشهد كان أمام محل الكوافير ولم يتجاوز عدد المشاركين الـ30 فرد جميعهم من عائلة واحدة".

وأضاف " الرملى"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يصح أن يكون أحد اعضاء الجيش الأبيض ويعلم مدى خطورة التجمعات بالإضافة إلى أنه ينصح الجميع بالابتعاد عن التجمعات، وعليه فلا يمكن أن يشارك بها، وتابع:" مينفعش أننا ننصح الناس بعدم التجمع ونقيم نحن التجمعات..أحنا فرحنا شوية بالعريس وكل واحد خد عربيته ومشى".

وأشار "الرملى"، إلى أن الجميع كان يتبع التباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى أنهم من يقوموا بدعوة أحد، وتابع:"احنا من عائلة كبيرة خالص ولم نقم بدعوة الناس والجميع تفاجئ بالفرح".

وفى سياق آخر وجه مدير مستشفى حميات الأقصر، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على دعمه للمستشفى بأجهزة معملية وكهربائية، فضلًا عن التواصل اليومى للاطمئنان على حالة المرضى.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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