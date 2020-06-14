بلوك شبابي.. غادة عبدالرازق تشعل "انستجرام"

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شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "عبدالرازق"، في الصورة بلوك جذاب كعادتها، ونالت الصورة على اعجاب العديد من متابعيها وجائت أبرز التعليقات من جانبهم:" فنانة مصر الأولى"، وعلق اخر:" أجمل ممثلة في مصر".



في سياق منفصل، كانت غادة عبدالرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.



وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل.. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانة المعز".



وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

