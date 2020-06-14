أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم "حرب ايطاليا"

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
استعاد النجم أحمد السقا، ذكرياته مع فيلمه الشهير "حرب اطاليا" الذى تم طرحه في السينمات عام 2005، حيث قام بنشر صورة له من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر "السقا" بالصورة بـ بلطو أسود اللون وكاب ونظارة شمسية، وعلق على الصورة قائلاَ:" اطاليا".

فيلم حرب اطاليا بطولة النجم أحمد السقا ومجدى كامل وخالد صالح ونيللي كريم ورزان مغربي، وتدور أحداث الفيلم حول عقد ثمين وقديم يحاولون تهريبه إلى إيطاليا ومن هنا تبدأ احدث الفيلم.

في سياق منفصل، أعلن المنتج الكبير تامر مرسى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن تعاقده مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة على بطولة مسلسل وعلق قائلًا: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة قصة وإخراج محمد سامي".
أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم "حرب ايطاليا"
أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم "حرب ايطاليا"

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