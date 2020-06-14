جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إيبار

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

حقق ريال مدريد فوزًا غاليًا وعريضًا على حساب إيبار بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني (الليجا).

 

سجل ثلاثية الفريق الملكي كل من توني كروس وسيرجيو راموس وماركوس دا سيلفا، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب بيدرو بيجاس.

 

رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 59 في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتيم فقط عن برشلونة المتصدر والذي فاز بالأمس على ريال مايوركا 4-0.

 

- جدول ترتيب الدوري الإسباني:-

 

1- برشلونة 61 نقطة

 

2- ريال مدريد 59 نقطة

 

3- إشبيلية 50 نقطة

 

4- ريال سوسيداد 46 نقطة

 

5- خيتافي 46 نقطة

 

6- أتلتيكو مدريد 45 نقطة

 

7- فالنسيا 43 نقطة

 

8- فياريال 41 نقطة

 

9- غرناطة 41 نقطة

 

10- أتلتيك بيلباو 37 نقطة

 

11- أوساسونا 34 نقطة

 

12- ليفانتي 34 نقطة

 

13- ريال بيتيس 33 نقطة

 

14- بلد الوليد 32 نقطة

 

15- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة

 

16- إيبار 27 نقطة

 

17- سيلتا فيجو 26 نقطة

 

18- ريال مايوركا 25 نقطة

 

19- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة

 

20- إسبانيول 23 نقطة

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