عاجل.. سماع دوي إنفجارات قرب معسكر التاجي في بغداد





أعلنت مصادر محلية عراقية، مساء اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجارات قرب معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.





هذا وسقط صاروخ كاتيوشا، فجر يوم أمس السبت، على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.



وكان الجيش الليبي، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، أن عناصر مسلّحة مجهولة أطلقت صاروخًا سقط في محيط مطار بغداد الدولي حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون، في هجوم جديد على المصالح الأمريكية في هذا البلد.



