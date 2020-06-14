نشأت الديهي يعلن عن شرط مصر والسودان للموافقة على ملئ سد النهضة

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر والسودان لن يوافقوا على ملئ إثيوبيا لسد النهضة دون توقيع على اتفاق، منوها بأن هناك خطابين للجانب الإثيوبي، إحداهما للخارج والأخر للداخل.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن خطاب الخارج يقول أن إثيوبيا ستقوم بالتوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة، وانها تتفهم شواغل دولتي المصب مصر والسودان، وفي الداخل حديث عن أن إثيوبيا لن تقبل أي ضغوط خارجية، وأن الأرض أرضنا والسماء سماءنا والأمطار أمطارنا.


وتابع، أن هناك لغة إثيوبية مغايرة على لسان وزير الري الإثيوبي، الذي قال إن مفاوضات سد النهضة الحالية جادة ونتوقع نتائج مرضية للجميع، معقبًا للجانب الإثيوبي: " كيف آمن لك وهذه آثر فأسك".

وفي سياق متصل قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، إنه خلال الفترة المقبلة سيخرج بيان رسمي من الوزارة بالأوضاع التي آلت إليها الاجتماعات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حول ما تم التوصل إليه من نتائج.

ولفت السباعي، إلى أن الوزارة أصدرت بيان رسمي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إنه من الصعب وصف اجتماع سد النهضة الذى عقد بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر حيث تم التركيز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم، وحال الانتهاء من الاجتماعات سيصدر بيان رسمي حول النتائج النهائية، متابعا: "اتخذنا كل الخطوات والأساليب التي تضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته، وهذه الفترة حساسة والأزمة ليست محلية أو اقليمية ولكنها أزمة دولية قد تؤثر على العالم كله".

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، تمسك مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وأن التعامل المصري في هذا الملف من خلال حزمة من الأساليب التي تؤكد جميعها حسن النية، وأنه لا يوجد مشكلة مع الشعب الشقيق.

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