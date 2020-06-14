إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبلغ عدد الضحايا 34344 شخصا.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 236989 حالة، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 1505 حالات، حيث ارتفع المؤشر إلى 176370 شخصا، ما يمثل نحو 75% من عدد المصابين، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.847 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,931 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,076 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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