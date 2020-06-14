تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه من المخطط إنشاء مقر لمجلس الشيوخ في العاصمة الإدارية، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ بعد مناقشة مشروع القانون الخاص به.

"وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد أن مجلس الشيوخ سيعقد جلساته في مقر مجلس الشوري القديم، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى موعد إقامة انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن.

   

وكشف شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قائلا: "من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الحصول على مؤهل عالي والتقدم بالخبرات العلمية والميدانية إلى لجان الترشيح، وألا يقل العمر عن 40 عاما، فضلا عن تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الخدمة العسكرية وإقرار الذمة المالية، مشيرا إلى أن تحديد الفئات المشاركة كالعمال والفلاحين مازلت تحت المناقشة".

وأوضح أن مجلس الشيوخ سيختص بمراجعة القانون، ووضع سياسات وخطط يستعين بها مجلس الوزراء، مؤكدا عدم وجود تداخل بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة فى تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.

ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الاعضاء.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.


وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الصحف القومية والإعلام في ظل تواجد وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية.

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