العثور على سوشانت سينغ راجبوت نجم بوليوود مشنوقا في منزله بممباي (التفاصيل كاملة)

أفادت وكالة "برس تراست اوف إنديا" ووسائل إعلام أخرى، اليوم الأحد الموافق 14/6/2020، العثور على نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت مشنوقًا في منزله بممباي.

ونقلت تقارير أولية عن شرطة مومباي أن نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت، البالغ من العمر 34 عامًا، وُجِد مشنوقًا في شقته بضاحية باندرا.





من هو سوشانت سينغ راجبوت نجم بوليوود؟

وبدأ سوشانت سينغ راجبوت حياته الفنية كممثل تلفزيوني، وظهر للمرة الأولى في بوليوود عام 2013 مع المخرج أبهيشيك كابور، في فيلم "كاي بو شي" المأخوذ عن رواية "شيتين بهجات".





ولعب سوشانت سينغ راجبوت دور قائد فريق الكريكيت الهندي السابق، ماهيندرا سينغ دوني، في "إم إس دوني: القصة التي لم ترو"، وقدم أعمالا أخرى منها "كيدارناث" و"سونتشيريا" (الطائر الذهبي) و "رابتا" (رابطة). وظهر في فيلم "درايف" من إنتاج نتفليكس.





رئيس الوزراء الهندي و اكشاي كومار و نواز الدين صديقي ينعيان سوشانت سينغ راجبوت

وعلق ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، عبر "تويتر"، قائلًا: "سوشنات سينغ راجبوت.. ممثل شاب رائع.. رحل مبكرا جدا.. برع في التلفزيون والسينما، بزوغ نجمه ف عالم الترفيه.. ألهم الكثيرين وخلف وراءه الكثير من الأعمال التي لا تنسى، صدمت لوفاته، قلبي مع أسرته ومعجبيه".

وقال نجم بوليوود اكشاي كومار عبر "تويتر"، قائلًا: "بصدق أصابتني هذه الأنباء بصدمة قوية".

وغرد النجم نواز الدين صديقي: "لا أصدق هذا بالمرة.. إنها صدمة.. ممثل جميل وصديق طيب.. إنه (نبأ) يمزق القلب".

