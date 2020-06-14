مفاجآت مدوية في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:33 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : تيبو كورتوا. 

خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو. 

خط الوسط : كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم : ايدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو. 

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 56 نقطة خلف فريق برشلونة متصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد تحقيق الفوز بالأمس على حساب فريق مايوركا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

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