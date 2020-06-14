رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:29 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
محمد الصو
تمسك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالبقاء ضمن صفوف المارد الأحمر واستبعاد فكرة الرحيل في الموسم الجديد.

ويفضل رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، الاستمرار فترة أخرى داخل التتش، خاصةً بعدما استعاد مستواه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني منذ توليه المسئولية الفنية.

وتلقى اللاعب مؤخرًا عدة عروض سواء رسمية أو شفوية، أبرزهم نادي أودينيزي الإيطالي وولفرهامبتون الإنجليزي، لمحاولة ضمه مع بداية الموسم المقبل.

وأبدى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رغبة مُلحة في استمرار اللاعب، بعدما تواصل أكثر من مرة مع ناديه، لتحويل الإعارة إلى الشراء.

وقرر مجلس النادي الأهلي، توفير مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحدد الأهلي، مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لشراء رمضان صبحي، جناح الفريق المعار من قبل هدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حدد سعر 9 ملايين جنيه إسترليني من أجل التخلي عن رمضان صبحي في الصيف، بينما حدد 4 ملايين إسترليني من أجل تجديد الإعارة.

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