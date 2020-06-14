بدعم رئاسي.. تعرف على مشروعات تطوير العشوائيات في 2020

في ظل الركود الاقتصادي، الذي يعاني منه العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أن استطاعت مصر تحرز تقدما واسعا في تطوير العشوائيات، حيث بلغت تكلفة مشروع تطوير العشوائيات 25 مليار جنيه خلال 6 سنوات الماضية.





وقد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتطوير العشوائيات، إذا تفقد مشروع الأسمرات (3) السكني بالمقطم يوم الجمعة الماضية، الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث.





وترصد "الفجر" أهم مشروعات تطوير العشوائيات خلال عام 2020:





الأسمرات 3:

يعتبر مشروع الأسمارات 3 من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمنطقة المقطم، لتسكين المواطنين من المناطق العشوائية، إذا يختلف عن باقي مشروعات تطوير العشوائيات الأخرى، حيث يتم تسليم الوحدات بالفرش المنزلي لها والأجهزة الكهربائية.





وينقسم المشروع الي 3 مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولي والثانية، وتنفذ المرحلة الثالثة بتكلفة تقارب المليار و300 ألف جنيه، على مساحة 60 فدانا.





ويشمل المشروع 7440 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، يتم تنفيذهم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومن المقرر أن الانتهاء من المشروع بأكمله في الشهر المقبل.

وتتكون كل عمارة في المشروع من 9 أدوار متكررة ودور أرضي، ويوجد بها أسانسير، وجارى زيادة عدد الأدوار في المرحلة الثالثة عن المرحلتين السابقتين، كما تتوافر كافة الخدمات من دور العبادة، وقسم الشرطة، وملاعب رياضية ومخبز عمومي على مساحة 1000 متر، ومحلات تجارية و6 منافذ لتوزيع المنتجات والخدمية الغذائية، لتغطية متطلبات المواطنين.

مشروع الروضة: يعد مشروع الروضة أو ما يطلق عليه تل العقارب من أهم المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، وتضم منطقة الروضة من 816 وحدة سكنية، على مساحات مختلفة تتراوح بين 65 مترا و72 مترا و82 مترا، كما يوجد حوالي 344 محلا تجاري، وذلك لخدمة أهالي المنطقة بالكامل.

مشروع الشبهة: لا يزال مشروع "الشهبة" قيد التنفيذ بمنشأة ناصر، حيث يجرى دراسة كل الأعمال التي تتطلبها التربة في المنطقة، وذلك لكونها منطقة جبلية، كما أنه سوف تنفيذ 1610 وحدة سكنية بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لاستقبال الأسر والمواطنين في المناطق العشوائية الخطرة في هذه المنطقة.

المحروسة 1، 2: من المقرر افتتاح مشروع المحروسة 1،2 احتفالا بثورة يونيو30، والذي يتم تنفيذه بحي السلام، ويتكون مشروع المحروسة 1 من 4900 وحدة سكنية، بالإضافة الي عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية لخدمة أهالي المنطقة.

فيما يتكون "المحروسة 2" من 1608 وحدة سكنية، لخدمة سكان المناطق العشوائية، وتبلغ مساحة المشروع نحو 60 فدانا، منها 37.4 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

بشائر الخير وفي محافظة الإسكندرية أفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الموافق 21 مايو مشروع بشاير الخير 3، والذي يتكون من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية من بينهم منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد.

وتتراوح مساحة مسجدين 800 متر، كما يتضمن المشروع كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، لتوفير كافة الخدمات لأهالي المنطقة.