بعد كارتيرون.. الزمالك يتحرك لتجديد عقد اللاعب الأهم في الفريق





يحاول نادي الزمالك في الفترة الماضية تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق بالفترة المقبلة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل ساسي عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

ولكن نفى نادي الزمالك كل الأنباء التي انتشرت حول رحيل ساسي وأكد أنه يستعد لتجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيا.

وينوي مسئولو النادي الأبيض عقد جلسة مع فرجاني ساسي عقب عودته من تونس لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق الفترة القادمة.

ويفكر مسئولو القلعة البيضاء في إغراء ساسي بزيادة بند في عقده يفيد بحصوله على مكافآت استثنائية في حالة فوزه بأي بطولة مع الفريق لإغرائه للموافقة على تجديد تعاقده.

ويحصل ساسي حاليا على مبلغ 30 مليون جنية كراتب في الموسم الواحد مع نادي الزمالك.

وقد شارك فرجاني ساسي في 23 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.