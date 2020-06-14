غلق مصنع مخللات بداخله 21 طن مخلل فاسد بالدقهلية (صور)



كما قررت محكمة جنح أول المنصورة، اليوم الأحد، حبس سنه وكفالة الفين جنيها كحكم اول درحة في قضية محامي المنصورة محمد ع. ج، 44 سنة، المتهم بالتعدي على ضابط شرطة أثناء وجوده في كمين لمتابعة تطبيق حظر التجوال.



وكانت الجلسة الماضية شهدت حضور عدد كبير من المحامين وطالبوا بإخلاء سبيل المحامي بضمان النقابة العامة والنقابة الفرعية واستكمال التحقيق من خلال قاضي تحقيق، وليس النيابة العامة مع ضم جميع المحاضر الخاصة وجميع الكاميرات المراقبة بمكان الواقعة.



ترجع وقائع القضية إلى 9 مايو الماضي، حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من أحد الكمائن بدائرة قسم أول المنصورة، باقتحام محامي للكمين بسيارته، وصدمه لضابط حاول إيقافه لاختراقه حظر التجوال مما تسبب في إصابة الضابط.



تم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وآخر بالوجه، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.



وشكَّل مدير المباحث فريق بحث، وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة، وتم ضبط المحامي ويدعى «محمد ع. ج»، 44 سنة، محامي حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.



واستمعت النيابة لأقوال الضابط «كريم م. ع»، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذي تعرض لواقعة الدهس، وشهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس، وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة، ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام ثم يجري عليه شخصين لإنقاذه.



ونفى المحامي الواقعة، مؤكدًا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين رغم إبرازه لكارنيه المحاماة، وتأكيده على عودته من النيابة، وأن الضابط اعتدى عليه بالضرب داخل سيارته مما أصابه بكدمة في صدره وقطع قميصه أثناء محاولة الضابط إخراجه من السيارة، مؤكدًا أنه لم يدهس الضابط، ولكن الضابط تعلق بشباك سيارته وسقط على الأرض أثناء تحرك السيارة.



وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المحامي وتم التجديد له مرتين من خلال قاضي المحكمة الجزئية.



وعلى الصعيد نفسه، بدأت نيابة أول المنصورة التحقيق في البلاغ المقدم من محمد عطية ووائل غالي، المحاميان يتهما فيه ضباط قسم أول المنصورة بإهانة زميلهم وحلق رأسه عنوة دون إرادته، واستمعت النيابة لأقوال المحامي، وقررت استدعاء الضباط لاستكمال التحقيقات.



ونفت مصادر بمديرية أمن الدقهلية الواقعة، مؤكدة أن المحامي طلب من أحد السجناء ويدعى بيسو حلق رأسه، وأن نقيب المحامين بالدقهلية ووفد من لجنة الحريات زار المحامي بمحبسه يوم الجمعة الماضية، وتأكدوا من عدم صحة الواقعة.

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أن حملة مكبرة أغلقت معمل لتصنيع المخللات بعد ضبط 21 طن مخللات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة بلقاس.وأكد محافظ الدقهلية على استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والإشتراطات الصحية وإلتزام البائعين بالشروط والمحددات القانونية والصحية الصحيحة للتداول.ومن جانبه قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس إنه تم تشكيل حملة برئاسته وتضم غادة الحمادي نائب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بالجزاير بالتنسيق مع الطب البيطري بجمصه وشئون البيئة أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخللات وبداخله المضبوطات 118 برميل مخللات باجمالي وزن 17 طن و700 كيلو غير مدون عليها البيانات.كما تم ضبط 150 جردل ليمون معصفر باجمالي وزن 1200 كيلو، و234 جردل مخلل منتهي الصلاحية باجمالي وزن 1912 كيلو،5 كيس مخلل مشكل بدون بيانات زنة 10كيلو جرام،وتم سحب عينات وارسالها للمعمل للتحليل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.