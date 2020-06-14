الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 58 حالة وفاة و1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد الوفيات لـ 608 وفاة، والمصابين إلى 20209 حالة.

وأكدت وزارة الصحة على شفاء 606 حالة، وبذلك يصل عدد الذين تعافوا إلى 8121 حالة، منذ ظهور الفيروس في العراق.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,915 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,066 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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