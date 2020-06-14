"الكهرباء": إنشاء محطة محولات بـ 303 مليون جنيه لتعزيز منطقة شرق القاهرة





من أجل تعزيز القدرة الكهربائية لمنطقة شرق القاهرة، وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الإتحاد المكون من شركتى (SieyanElectric & Estern Green Power &TBEA Shengyang Transformer & Sieyuan Electric Egypt) عقد لإنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2 جهد 220/66/22 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة.





أوضحت مشالى أن العقد يتضمن عقد إنشاء مشروع محطة محولات مدينتى 2جهد 220/66/22 ك.ف بمهمات جهد 220/66 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS).





وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 303 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد .





وجدير بالذكر ان ربط المحطة يتم على جهد 220 ك .ف من خلال فتح الخط الهوائى بدر / القاهرة الجديدة ومده بطول 2× 500 متر ليصبح بدر/ مدينتى ، القاهرة الجديدة / مدينتى بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 4,5 مليون جنيه ،





كما يتم الربط أيضاً على جهد 66 ك.ف من خلال فتح كابل الشروق / مدينتى ، بدر / مدينتى ، قطاع 630 مم2 بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليون جنيه.





تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .









أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







