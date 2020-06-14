بريطانيا تبحث في تغيير قواعد الحجر الصحي للمسافرين





ريشي سوناك

تسعى الحكومة البريطانية إلى تغيير قواعد التباعد الاجتماعي وبعض القواعد بالنسبة للمسافرين، لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي في أسرع وقت.قال وزير المالية البريطاني، اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل على الوصول لخيارات بديلة حول ما يتعلق بإخضاع زوار البلاد لحجر صحي لمدة أسبوعين، وقد تدخل تغييرات على القواعد المنظمة لذلك.وأضاف سوناك، لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": أننا "نود جميعًا رؤية السفر متاحا مرة أخرى، بالطبع نريد ذلك، ومثل كل شيء آخر نريد التأكد من أن لدينا الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب استنادا إلى العلم، وكل شيء آخر علينا التفكير فيه".وأردف قائلا: "نبحث جميع الخيارات للتأكد من أن ذلك ممكن، ولدى الناس اقتراحات حول كيفية فتح بعض ممرات السفر بمرور الوقت، وبالتالي يبحث وزير النقل بنشاط جميع هذه الخيارات".وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير سوناك: إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر، في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25% منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وأضاف في مقابلة لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية، أن "التقدم في مكافحة انتشار كوفيد-19 يتيح للبلاد إجراء مراجعة لقاعدة المترين التي قال عدد كبير من أصحاب الأعمال إنها ستصعب عليهم العودة لوتيرتهم المعتادة في العمل، بعد إجراءات عزل عام لمحاصرة فيروس كورونا المستجد".وتابع الوزير قائلا: "رئيس الوزراء أمر بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة المترين. المراجعة سيشارك فيها علماء وخبراء اقتصاديون وآخرون"، مضيفا أن "أي تغييرات لن تنفذ على حساب عامل السلامة".وأوضح سوناك أن البيانات التي أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في مارس وأبريل "كشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي" لإجراءات العزل العام، مضيفاً "كنا نعلم على الدوام أن ذلك سيحدث، لكن الأرقام الآن بدأت تظهر ذلك".