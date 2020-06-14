'الوطنية للإعلام' تتوعد مروجي الشائعات من العاملين بها

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي الشائعات والأكاذيب، وذلك طبقًا لأحكام لائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة، والصادرة بقرار رقم 1140 لسنه 2019، في المادة 17، والتي تقضي بأن يعاقب كل من أدلى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته أة ما يخص عمل الهيئة، عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر، دون أن يكون مُصرح له بذلك.





وأضافت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي نظرًا لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من شائعات وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة، وتضمنت معلومات مغلوطة عن منظمومة العمل بالهيئة، وقيام البعض بالترويج لتلك المعلومات، ودون التأكد من مصادرها المُوثقة.



