ترتيب الدوري الاسباني بعد نتائج مباريات أمس السبت في الجولة 28

ويعتلي فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة، بعد فوزه السهل مساء أمس السبت على مضيفه ريال مايوركا، ثم يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، قبل مواجهته مساء اليوم الأحد أمام إيبار، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.





ويحتل إشبيلية المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المرتبة الرابعة برصيد 46 نقطة.





جدول ترتيب الدوري الاسباني لموسم 2019\2020





1- برشلونة 61 نقطة.





2- ريال مدريد 56 نقطة .





3- إشبيلية 50 نقطة .





4- ريال سوسيداد 46 نقطة .





5- خيتافي 46 نقطة .





6- أتلتيكو مدريد 45 نقطة .





7- فالنسيا 43 نقطة .





8- فياريال 41 نقطة .





9- غرناطة 41 نقطة .





10- أتلتيك بيلباو 37 نقطة .





11- أوساسونا 34 نقطة .





12- ليفانتي 34 نقطة .





13- ريال بيتيس 33 نقطة .





14- بلد الوليد 32 نقطة .





15- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة .





16- إيبار 27 نقطة .





17- سيلتا فيجو 26 نقطة .





18- ريال مايوركا 25 نقطة .





19- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة .



