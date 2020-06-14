"الملك سلمان للإغاثة" يواصل تقديم الخدمات العلاجية في محافظة حجة

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر

تقوم العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمواصلة تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 79 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 35 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 مريضا.

كما صرفت الأدوية لـ 130 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 71 شخصا.

*مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436 هـ بتوجيه من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.

نفذ المركز عدداً من البرامج والمبادرات الإنسانية؛ بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم. واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

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