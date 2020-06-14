د. رشا سمير تكتب: يوم يفر المرء من أخيه

حدثنا القرآن الكريم فى أكثر من موضع عن أهوال يوم القيامة، وما يحمله هذا اليوم من رهبة وفزع سوف يجعل كل إنسان يفر ممن حوله ولا يبحث إلا عن نفسه، وهو ما بدا جليا على سبيل المثال فى قوله تعالى:

(( يَومَ يَفرّ المَرء من أَخيه وَأمّه وَأَبيه وَصَاحبَته وَبَنيه لكلّ امرئ منهم يَومَئذ شَأنٌ يغنيه ))





إن ما ذُكر فى الآية الكريمة من أقارب هو ترتيب الفرار وليس ترتيب الأقرب، هكذا وضع االله الأخ فى آخر ترتيب الفارين منه أو هكذا فسرها علماء الدين!.





طالما مررنا على تلك السورة ونحن نتلوها متصورين أن هذه الصورة لا تنطبق علينا بدافع ما نكنه من حب شديد لأبنائنا وذوينا وأخواتنا .. كنا نقرأ ونتمنى ألا نكون يوما من هؤلاء الفارين، وكيف نفر منهم وهم قرة أعيننا؟!





وكأن هذا المشهد آن له أن يتحقق قبل أن يأتى يوم القيامة..





الحقيقة أن الأعمال الدرامية فى رمضان وبالتحديد «خيانة عهد» و«البرنس» عرضا صورة مخيفة وكئيبة للأسرة المفككة، للأخوة الذين يتقاتلون ويتصارعون ويتمزقون بسبب المال.





ُهنا نتذكر حكمة االله سبحانه وتعالى من وراء تقديم المال على البنون فى قوله تعالى «المال والبنون زينة الحياة الدنيا»!..





انقسم المشاهدون إلى فريقين، فريق يرى أن الأعمال الدرامية بها مبالغات شديدة والفريق الأخر يؤيد ويقسم أن الحياة تحمل حكايات أقسى بكثير فى جعبتها.





وأنا من الفريق الثانى، فبحكم عملى كروائية وما يصلنى من رسائل من قرائى يقصون فيها على حكايات وقصص حدثت لهم تتطابق مع ما نكتب فى الروايات وأكثر، أتذكر يوم صدرت روايتى «بنات فى حكايات» أرسل لى المراهقون سيلا من الرسائل يروون فيها قصص مآسى البيوت وما لاقوه من معاناة من آبائهم، مما خلق داخلهم نزعة انتقامية وعقد نفسية ترسبت وكبرت مع الوقت لتحتل كل جوارحهم .





وجاء وباء الكورونا ليكون خير دافع لحكايات لم نتصور حدوثها يوما.





شاهدنا الأم التى كانت تنتظر الساعات لتفرح بخروجها من مستشفى العزل وشفائها من المرض، لتتوفى على أثرها جراء أزمة قلبية حادة!. ً ويرفض أبناؤها استقبالها خوفا من العدوى، وكان مشهد السيدة المتوفاة التى تخلت أسرتها ليقوم الأطباء بأداء صلاة الجنازة عليها ودفنها ً عنها ورفضت استلام جثتها خوفا من العدوى، فى مدافن الصدقات!.





وكيف ننسى الشاب الذى ألقى أمه البالغة من العمر ثمانين عاما فى الشارع بمحافظة الدقهلية لمدة يوم كامل تصارع المرض والجوع دون أن يحن قلبه أو يرق أمام أنين أمه، وكان ذلك نزولا على رغبة زوجته التى لا تطيقها!.





تلك الحكايات تتكرر كل يوم، لقد احتلت القسوة قلوب البشر بشكل مفجع..بشكل جعل المجتمع كله يرتبك، وأصبح الجحود سمته الغالبة.





وكم من حالات توفى فيها الأم أو الأب، ليقع الأبناء فى قبضة الأعمام والأخوال وتحول الصراع على التركة إلى حرب يتم استعمال كل الأسلحة الفاسدة فيها، فسمعنا عن خال طرد أبناء شقيقته من المنزل، وسمعنا عن عم طعن فى نسب بنات أخيه ليستولى على حقهم فى التركة، وسمعنا عن ابن هشم رأس أمه بإيعاز من زوجته ليستولى على حقها الضئيل فى ميراث أبيه!

ُ

هناك جيل قادم يعاني من مشاكل نفسية هائلة بسبب صراع الأبوين، وبسبب ما لاقاه فى طفولته من إهمال شديد نتيجة أنانية الأب أو الأم، فكم من أبناء يعيشون مع زوجة أب أو زوج ُ أم فى جحيم لا يطاق ، وتبقى تلك الصورة راسخة فى ذهنه حتى يكبر وحين يصبح ذويه فى حاجة إلى اهتمامه ورعايته، يتنصل لهما بسبب تلك الشوائب التى علقت فى نفسه..





يا سادة نحن نحصد فقط ما زرعناه، فمتى زرعنا الشوك حصدناه، وحين نزرع الحب نحصد الاهتمام.. والأهم من هذا وذاك أن ما نزرعه مع آبائنا نحصده مع أبنائنا، فالابن الجاحد أو الابنة الجاحدة هما مثال وقدوة لأبنائهما.. فالبر مثل الحصالة، نضع فيها حصاد السنين لينفق أبناؤنا ُ علينا فى شيبتنا..فكما ت ُ دين تدان، تلك هى حكمة االله الراسخة منذ نشأة الخلق.





أعتقد أن ما مررنا به جميعا فى أزمة المرض، وما شاهدناه من خوف وهلع وعقوق، دفع البشر إلى قول واحد هو «يالا نفسى!»..





ُ السلام باليد بات نكبة والح ً ضن بات عزيزا ودور البرد أصبح كفيلا بأن يجعلك تجرى أميالا لتختبئ فى كهف بعيد..فتباعدت المسافات وفترت العلاقات.





ربما نخرج من تلك الأزمة أقوى، وربما نكتسب حقائق لم نكن نعرفها، وربما هى فترة لإعادة الحسابات، الأقربون يسقطون كل يوم والسؤال الدائر فى النفوس: من منا عليه الدور؟..





الاستثمار فى البنوك لم يعد له جدوى فنحن لا نخرج، والاستثمار العقارى لم يعد يؤتى ثماره، والاستثمار فى المعارف خاب حتى فى إيجاد سرير بالمستشفيات!..





وبقى الاستثمار الوحيد الرابح هو.. الاستثمار عند االله.



