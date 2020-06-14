عاجل.. بشرى سارة من شيخ الأزهر بشأن امتحانات الثانوية

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:55 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
ناقش الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع قيادات الأزهر ورؤساء المناطق الأزهرية بمختلف المحافظات، آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وبحث في اجتماعه اليوم الأحد مع رؤساء المناطق، كل السبل التي تخفف عن الطلاب وتوفر لهم مناخًا صحيًّا للامتحان.
وأعلن "الطيب"، إلغاء امتحان الشفوي لهذا العام وإضافة درجاته إلى الامتحان التحريري، تخفيفًا على الطلاب وأولياء الأمور، في إطار سعي الأزهر لاتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة وأمن الطلاب وأعضاء اللجان بما لا يؤثر على عملية الامتحانات وانضباطها، مؤكدًا أن الأزهر في حالة طوارئ لإنجاح هذه الامتحانات والحفاظ على سلامة كل المشاركين فيها. 

وأكد أن المسؤوليات مضاعفة هذا العام فيما يتعلق بالامتحانات في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأن الأزهر بقياداته وكل مسؤوليه يعملون جاهدين لمرور هذه الامتحانات في أفضل حال، وقد استطاع الأزهر توفير مختلف أدوات الوقاية والحماية والتعقيم للطلاب وللجان، مشددًا على الجميع الالتزام الصارم بهذه الإجراءات الاحترازية.

وشدد على اتباع الإجراءات الإضافية المقررة لامتحانات هذا العام، وهي توفير الحراسة اللازمة لمراكز الأسئلة، وعدم السماح مطلقًا لأولياء الأمور أو أي شخص بالوجود أمام اللجان، ومراعاة الدقة عند توزيع مظاريف الأسئلة حتى لا يحدث أي لبس، والحفاظ على التباعد داخل اللجان وأمامها وعدم السماح للطلاب بالمصافحة أو التجمعات.

كما وجه بالتعامل الفوري حال وجود أي حالة إصابة داخل اللجان، مع وجود أطباء ومتابعين بكل اللجان، وارتداء القفازات من كل الموجودين داخل اللجان حفاظًا على الجميع، وتوزيع أدوات التعقيم من كحُل وجل للطلاب، وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان، ونظافة مقار اللجان ودورات المياه، ومن يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورًا ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.

وفي ختام الاجتماع، وجه فضيلة الإمام، رؤساء المناطق بالتنسيق اللازم مع المحافظين ومديريات الأمن والصحة وكل الجهات المعنية داخل كل محافظة.

وشدد على ضرورة التعامل من كل رؤساء المناطق وكل أعضاء لجان الامتحانات بحكمة وجهد مضاعف وأن فضيلته لن يتهاون مع أي تفريط من القائمين على الامتحانات تجاه اتباع الإجراءات الاحترازية بما لا يخل بانضباط الامتحانات ومكافحة الغش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الفجر

أخبار تهمك

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

باريس ينهي الجدل حول رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ نصف ساعة

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ ساعة و 15 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ أقل من ساعتين

شكوك حول إصابة نجم برشلونة بعد لقاء مايوركا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر يتابع مع رؤساء المناطق الأزهرية الاستعدادات النهائية للامتحانات

تعليم الفيوم تعقد اجتماع طارئ قبل انطلاق امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

شيخ الأزهر يكلف قطاع المعاهد بإنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهري

تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية

محافظ أسوان يشدد على الإجرءات الوقائية لسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين في امتحانات الثانوية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال