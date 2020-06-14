طائرة مساعدات طبية من الإمارات إلى كوستاريكا لمواجهة كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:51 م
مساعدات إماراتية
مساعدات إماراتية
وكالات

قدمت دولة الإمارات، أكثر من 905 أطنان من المساعدات، استفاد منها نحو 905 ألف من العاملين في القطاع الطبي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

 

وقد وصلت، في الساعات الأخيرة، طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية و10 آلاف من أجهزة الفحص إلى كوستاريكا، يستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.

 

وكان كارلوس الفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا، استقبل طائرة المساعدات، التي أرسلتها دولة الإمارات اليوم إلى بلاده في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

وأعرب رئيس جمهورية كوستاريكا، عن بالغ شكره إلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، كما عبّر عن تقديره لحكومة وشعب دولة الإمارات على إعادة مواطنين كوستاريكيين إلى بلادهم.

 

وقال جمعة الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا: "بفضل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما، شهدت العلاقات الثنائية نقلات نوعية أسهمت في بناء شراكة استراتيجية، وأدت إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري ومسيرة التنمية في البلدين الصديقين. وفي هذا الإطار تم توفير المساعدات الطبية لكوستاريكا كتأكيد على قوة ومتانة تلك العلاقات".

 

وأضاف سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا: أن "دولة الإمارات حريصة دائما على أن تقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، وأن تقدم يد العون إلى الفرق الطبية التي تعد من الفئات الأكثر تعرضًا لتلك الجائحة".

 

كما أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلي لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وسيستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.

 

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