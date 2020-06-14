سيامة ابن شقيق أسقف ملوي كاهنًا على كنيسة مار مرقس في ألمانيا

ترأس الأنبا ميشائيل، أسقف إيبارشية جنوب ألمانيا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس كريفلباخ للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، القداس الإلهي من كنيسة القديس مار مرقس بفرانكفورت – ألمانيا.





وجاء ذلك بدون حضور شعبي، نظرًا لقرار استمرار تعليق غلق ابواب الكنائس والحد من التجمعات للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا والمفروف بـ كوفيد 19.





وعقب صلاة الصلح قام نيافته بسيامة الشماس نوفير القمص بيجول باسيلي برتبة القسيسية ليكون كاهنًا على الكنيسة ذاتها بأسم القس " موريس".





والكاهن الجديد هو إبن شقيق الأنبا ديمتريوس، اسقف إيبارشية ملوي وانصنا والاشمونين.





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ترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، السبت، يشاركه الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، صلوات طقس سيامة رهبنة ١٤ راهبة لدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي من بين طالبات الرهبنة بالدير.









وبدأت الصلوات بالعشية والتسبحة أعقبها طقس الرهبنة والقداس الإلهي، وأقيمت الصلوات بدون مشاركة شعبية كما هو معتاد في طقس الرهبنة، وطبقًا لقرار اللجنة الدائمة في المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمنع زيارة الأديرة ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.





الكنيسة تشكر "الوطنية للصحافة:

في سياق آخر، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا تشكر فيه الكنيسة الهيئة الوطنية للصحافة بعد تغيير غلاف العدد الذي أثار أزمة ونص البيان على الآتي: تشكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة السيد كرم جبر، للخطوات الحازمة والسريعة التي اتخذتها، تعاملًا مع المعالجة الصحفية غير المنضبطة المنشورة في مجلة روز اليوسف ( عدد السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٠ )، مع تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد الذي يحمل الإساءة.









تابع البيان: وتأمل الكنيسة في المستقبل مزيدًا من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية حفاظًا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعًا التضامن والتآخي والدفاع المخلص عنها.







