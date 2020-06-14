مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 6.1 نقطة بختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:03 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي تراجع  بنسبة 0.48% خاسراً 6.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 800.3 ألف درهم.


 وهبط بسوق البحرين  المالي اليوم ،قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.92% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.77% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 7.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

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