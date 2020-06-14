مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 6.1 نقطة بختام أولي جلسات الأسبوع













وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ،قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.92% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.77% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 7.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، علي تراجع بنسبة 0.48% خاسراً 6.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 800.3 ألف درهم.