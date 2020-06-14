البورصة تفقد 3.7 مليار جنيه .. وأداء متباين لمؤشراتها في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات، وإتجهت تعاملات المصريين للشراء علي أسهم المضاربة التي عاد بعضها للنشاط فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب ناحية البيع ، مع وجود تحسن نسبي للتداولات





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 570.728 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة.





وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 780 مليون جنيه علي عدد271مليون سهم عبر تنفيذ 37.9 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 173 شركة ارتفع منها 62 شركة وانخفض 90 شركة واستقر 21 شركة .









تجهت تعاملات المصريين نحو الشراء وسجلت مشتريات بـ 728.9مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 77.1% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الاجانب والعرب نحو719.5 مليون جنيه 9.3 مليون جنيه بنسب إستحواذ 21% و1.8% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 68.9% والأفراد علي نسبة 31%.