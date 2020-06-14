نيمار يزيد الغموض حول عرض برشلونة

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:29 م
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن معاناته في آخر موسمين، خلال تصريحات لمجلة "VOGUE".

 

وقال نيمار: "لا يوجد شيء أسوأ من الإصابة بالنسبة للرياضي المحترف فلقد عانيت بالفعل من إصابات في الموسمين الماضيين".

 

وأضاف نيمار عن عودته لبرشلونة: " لا جديد فلم يحدث أي شيء.. العقل يمثل نصف نجاح أي لاعب، إذا كان العقل سليما فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام".

 

وحول وفاة نجم كرة السلة كوبي براينت، الذي تربطه به علاقة جيدة، قال: "تأثرت بوفاة كوبي، لأن حياتنا كانت مشتركة.. فقدت الرياضة والمجتمع رجلاً عظيمًا".

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