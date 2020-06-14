البرلمان: نشهد تحولا حقيقيا في المشهد السياسي "ومعندناش حزب أغلبية"

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان نجح في إصدار نحو 750 قانون، مشيرا إلى أن هذه القوانين تمس الشارع المصري، ولعبت دورا في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.





وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أنهم بدأو خطوات الإصلاح السياسي منذ الدورة الماضية، حيث لأول مرة نرى 20 حزبا ممثلا داخل البرلمان، مؤكدا أن مصر تشهد تعددية حزبية، ولا يوجد حزب واحد مسيطر على المشهد السياسي.





وأضاف وكيل مجلس النواب، "معندناش حزب الأغلبية"، منوها بأن هناك تحول حقيقي في المشهد السياسي المصري.





وف سياق أخر، عقب فترة من الغياب المرضي، وصلت إلى قرابة الـ50 يوما، وصلت النائبة الدكتورة شيرين فراج نائبة التجمع الخامس والشروق المعينة، وأول نائبة أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، وظلت أسبوعين فى منزلها عقب خروجها من مستشفى العزل قصر العينى الفرنساوى حتى شفيت تماما، إلى مقر البرلمان.





وقد استُقبلت النائبة بترحيب كبير من النائبات والنواب دون مصافحة باليد فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البرلمان منذ ظهور إصابات كورونا فى مصر والالتزام بالتباعد الاجتماعى فى الجلوس داخل القاعة.





وكانت النائبة البرلمانية، أول الحالات الإيجابية التي ظهرت في مجلس النواب، وثبت إيجابية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا لتدخل المستشفى وتتلقى بروتوكول العلاج كاملا، وتخرج بعد تعافيها من الفيروس.





وحرصت النائبة خلال حضورها، اليوم على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامة.





وتوجهت فور دخولها البرلمان إلى القطاع الطبي بالمجلس حاملة بحوزتها جميع الإجراءات الطبية التي تفيد بتعافيها كاملا من الفيروس، فيما لاقى حضورها ترحيبا واسعا من النواب الذين بادلوها التحية والتهنئة على التعافي من فيروس كورونا المستجد.