ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 188 ألف حالة في إيران

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و107 حالات وفاة.

 

وأصدرت وزارة الصحة الإيرانية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع اجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصا، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 8837".

 

وأشار البيان، إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 148674، فضلا عن إجراء 1244074 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

 

وأضاف البيان أن أقاليم أذربيجان الغربية، هرمزغان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان في وضع صحي أحمر.

 

وقد أعلنت الصحة الإيرانية، أمس السبت، عن تسجيل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت أمس 71 حالة وفاة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حصيلة يومية ايران

أخبار تهمك

"ألفاكيور": انفراجة في أزمة نقص المستحضرات المحتوية على باراسيتامول

منذ 33 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ نصف ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

كارثة كبرى في برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري

منذ 42 دقيقة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 17 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 194 حالة في إيران

العراق يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل

البرلمان الإيراني يعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

70 حالة وفاة و3134 إصابة بفيروس كورونا في إيران

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

09:08 ص

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

08:43 ص

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم